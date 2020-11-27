Hint Donanmasına ait MiG-29KUB savaş uçağı düştü

star.com.tr 27 Kasım 2020 Cuma 18:40 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 18:40

Hindistan Donanması tarafından yapılan açıklamada, bir MiG-29K savaş uçağının, 26 perşembe günü saat 17.00 sularında düştüğü bildirildi.

Bir pilotun kurtarıldığı bildirilirken ikinci pilotun yetkili birimler tarafından arandığı aktarıldı.

Donanma yetkilileri, meydana gelen olayı araştırmak için bir soruşturma emri verildiğini belirterek, kazayla ilgili daha fazla detay için bekleyişte olunduğunu de sözlerine ekledi.

Çift motorlu Rus yapımı uçağın, INS Vikramaditya uçak gemisinden eğitim için havalandıktan sonra düştüğü bildirildi.



Daha önce Hindistan’ın Goa eyaleti yakınlarında başka bir MiG-29K savaş uçağı eğitim sırasında düşmüştü.

Hindistan Donanması, Goa merkezli 40'tan fazla MiG-29K uçağından oluşan bir filoya sahip.

star.com.tr