İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2020 Cuma / 11 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8225
  • EURO
    9,3499
  • ALTIN
    448.099
  • BIST100
    1328.73
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hint Donanmasına ait MiG-29KUB savaş uçağı düştü
Dünya

Hint Donanmasına ait MiG-29KUB savaş uçağı düştü

Hindistan Donanması tarafından yapılan açıklamada MiG-29K savaş uçağının düştüğü bildirildi.

star.com.tr27 Kasım 2020 Cuma 18:40 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 18:40
ABONE OL

Hindistan Donanması tarafından yapılan açıklamada, bir MiG-29K savaş uçağının, 26 perşembe günü saat 17.00 sularında düştüğü bildirildi.

 Bir pilotun kurtarıldığı bildirilirken ikinci pilotun yetkili birimler tarafından arandığı aktarıldı.

Donanma yetkilileri, meydana gelen olayı araştırmak için bir soruşturma emri verildiğini belirterek, kazayla ilgili daha fazla detay için bekleyişte olunduğunu de sözlerine ekledi.

Çift motorlu Rus yapımı uçağın,  INS Vikramaditya uçak gemisinden eğitim için havalandıktan sonra düştüğü bildirildi.

Daha önce Hindistan’ın Goa eyaleti yakınlarında başka bir MiG-29K savaş uçağı eğitim sırasında düşmüştü.

Hindistan Donanması, Goa merkezli 40'tan fazla MiG-29K uçağından oluşan bir filoya sahip.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.