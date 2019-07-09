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Hint Müslümanlardan linç girişimlerine karşı protesto

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde toplanan yaklaşık 500 Müslüman, kendilerine yönelik nefret suçlarını protesto etti.

  • AA
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Yerel basında yer alan haberlere göre, dün, eyaletin Ramgarh bölgesinde toplanan grup, ülkede Müslümanlara yönelik süren Hindu şiddetine karşı şikayetlerini dile getirdi.

Müslüman grubun daha önce aldıkları gösteri izninin iptal edildiği belirtilirken, eyalet yetkililerinin bölgede benzer eylemlerin sayısının artmasından ve bunun şiddet olaylarına sebep olmasından endişe duyduğu kaydedildi.

Ramgarh bölge yönetiminin, izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle dünkü eylemle ilgili yasal işlem başlatacağı bildirildi.

Geçen cuma Jharkhand'da bir başka Müslüman topluluk, 18 Haziran'da Müslüman Tabrez Ansari'nin Hindular tarafından öldürülmesini protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

Ülkede gerçekleştirilen nefret suçu saldırılarının hedefi haline gelen Müslümanlar, Hinduların gerçekleştirdiği linç girişimlerine karşı seslerini duyurmaya çalışıyor.

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