star.com.tr 25 Kasım 2020 Çarşamba 20:38 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 20:41

ABD, Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin (AFP) deniz alan farkındalığını ve sınır güvenliği yeteneklerini artırmak adına sekiz adet ScanEagle İHA hibe etti.

Sekiz adet insansız hava aracı, iki fırlatıcı, SkyHook kurtarma sistemi ve bir yer kontrol istasyonundan oluşan 14,79 milyon dolarlık sistemin ABD'nin teslim edildiğini bildirildi.

Misyon Şef Vekili Kimberly Kelly, "ScanEagle sisteminin hibe edilmesi, ABD'nin Filipinler Silahlı Kuvvetleri'ndeki ortaklarımıza olan kararlı taahhüdünü temsil ediyor." dedi.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in Hint-Pasifik bölgesindeki ABD askeri yardımının açık ara en büyük alıcısı olduğu belirtildi. ABD, 2015 yılından bu yana Filipinler’e eğitim vermesinin yanında 650 milyon dolar tutarında uçak, gemi, zırhlı araç, hafif silah ve askeri teçhizat sağladı.

ScanEagle, gece ve gündüz devamlı istihbarat, gözetleme ve keşif hizmeti sağlayan, uzun süre havada kalabilen, otonom insansız uçak sistemleridir.

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