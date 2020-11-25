İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2020 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9538
  • EURO
    9,479
  • ALTIN
    462.946
  • BIST100
    1325.47
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Filipinler'e sekiz adet ScanEagle hibe etti
Dünya

ABD, Filipinler'e sekiz adet ScanEagle hibe etti

Amerika Birleşik Devletleri, Filipin Donanmasına sekiz adet ScanEagle insansız hava aracı teslim etti.

star.com.tr25 Kasım 2020 Çarşamba 20:38 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 20:41
ABONE OL

ABD, Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin (AFP) deniz alan farkındalığını ve sınır güvenliği yeteneklerini artırmak adına sekiz adet ScanEagle İHA hibe etti. 

Sekiz adet insansız hava aracı, iki fırlatıcı, SkyHook kurtarma sistemi ve bir yer kontrol istasyonundan oluşan 14,79 milyon dolarlık sistemin ABD'nin teslim edildiğini bildirildi. 

Misyon Şef Vekili Kimberly Kelly, "ScanEagle sisteminin hibe edilmesi, ABD'nin Filipinler Silahlı Kuvvetleri'ndeki ortaklarımıza olan kararlı taahhüdünü temsil ediyor." dedi.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in Hint-Pasifik bölgesindeki ABD askeri yardımının açık ara en büyük alıcısı olduğu belirtildi. ABD, 2015 yılından bu yana Filipinler’e eğitim vermesinin yanında 650 milyon dolar tutarında uçak, gemi, zırhlı araç, hafif silah ve askeri teçhizat sağladı.

ScanEagle, gece ve gündüz devamlı istihbarat, gözetleme ve keşif hizmeti sağlayan, uzun süre havada kalabilen, otonom insansız uçak sistemleridir.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.