Hint sunucu, Pakistan’a düzenlenen hava saldırısının haberini asker kıyafeti ve silahla sundu Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim medyaya yansıdı. Pakistan sınırlarını ihlâl ederek hava saldırısı düzenleyen Hindistan’ın TV9 kanalındaki bir sunucu, söz konusu haberi sunarken asker kıyafeti giyip eline oyuncak silah aldı.