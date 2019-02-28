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Hint sunucu, Pakistan’a düzenlenen hava saldırısının haberini asker kıyafeti ve silahla sundu

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim medyaya yansıdı. Pakistan sınırlarını ihlâl ederek hava saldırısı düzenleyen Hindistan’ın TV9 kanalındaki bir sunucu, söz konusu haberi sunarken asker kıyafeti giyip eline oyuncak silah aldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hindistan’ın Pakistan hava sahasını ihlâl ederek düzenlediği saldırının gerçekleştiği gün, Hindistan’ın TV9 televizyonunda ilginç bir olay yaşandı. 
 
İki ülke arasında savaş çıkması beklenirken, söz konusu haberi izleyicilere aktaran sunucu, “savaş odasına” çevrilen stüdyoda asker kıyafetleri ve oyuncak bir silahla ekrana çıktı.
 
Savaş odasına çevrilen stüdyoya iniş yapan bir savaş uçağını görülürken, sunuma heyecan katmak isteyen sunucu, haberini sesini yükselterek sundu.
 
 
Sergilenen bu tiyatronun sosyal medyada hızla dolaşıma girmesinin ardından konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. İzlediği görüntülere sinirlenen sosyal medya kullanıcıları kanalın kapatılmasını isterken, izlediklerinden keyif alanlar ise, “bu kanalın ülkenin geri kalanından 10 adım önde” olduğuna ilişkin yorumda bulundu.

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