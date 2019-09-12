Hint zindanları Müslüman dolu

Hindistan’da aşırı Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi hükümetinin, özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir’de Müslümanlara yönelik zulmü hız kesmeden sürüyor. Evleri basarak milyonlarca Müslüman’ı alıkoyan Hint hükümetinin zindanları doldu taştı. 360 kişi kapasiteli cezaevlerinde 500’ün üzerinde Keşmirlinin kaldığı öğrenilirken, tutuklu sayısının 3 bin 500’ü bulduğu bildirildi.

KİM VARSA GÖTÜRÜYORLAR

Kardeşleri, oğulları ve babaları Hint polisi ve aşırı milliyetçi milisler tarafından alıkonulan Keşmirli Müslümanlar yaşadıklarını İngiliz Independent gazetesine anlattı. Keşmir’in başkenti Srinagar’da yaşayan 70 yaşındaki Mugli Sofi, haneye ekmek getiren tek kişi olan 42 yaşındaki oğlu Refik’in gece yarısı tutuklandığını söyledi. Duvardan atlayarak eve gece baskını düzenleyen polislerin oğlunun güvenlik güçlerine taş atmakla suçlandığını belirten Sofi, “16 yaşındaki yeğeni Umeyr’i arıyorlardı. Bulamayınca Refik’i götürdüler. O masum ve Hindistan karşıtı gösterilere hiçbir zaman katılmadı” dedi. Acılı anne oğlunun ne zaman bırakılacağını bilmediğini aktarırken, bir polis memuru da 360 kişilik cezaevinde tutuklu sayısının 500’ün üzerine çıktığını belirtti ve “Aileden 3 kişinin haftada bir kez hapishanede 30 dakika akrabalarını görmelerine izin veriliyor” diye konuştu. Gazetenin aktardığına göre, alıkonulan Keşmirlilerin çoğu, civar cezaevlerinde yer kalmamasından ötürü Hindistan geneline dağıtıldı.

TEK BÖBREKLE MAPUSA DÜŞTÜ

Gazeteye demeç veren Hasine isimli genç kadın ise 36 yaşındaki erkek kardeşi Ahmed Gani’nin sağlık durumunun kötü olmasına rağmen cezaevinde tutulduğunu söyledi. Kardeşinin ayrılıkçı isyana teşvik suçundan alıkonulduğunu dile getiren Hasine, “Ahmed’in sadece bir böbreği var. Cezaevine katlanmak için çok zayıf” dedi. Independent’ın ulaştığı resmi rakamlara göre, Hindistan’ın Keşmir’in özel statüsünü kaldırdığı 5 Ağustos’tan bu yana 3 bin 500 kişinin tutuklanırken, Polis Teşkilatı Müdürü Dilbagh Singh “Tutuklama oranımız gözaltılardan daha düşük” ifadeleriyle güvenlik güçlerini savundu.

‘Bunun adı soykırım!’

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, özel statüsü kaldırılan ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir’deki Hindistan’ın eylemlerini ‘soykırım’ olarak nitelendirdi. BM Cenevre Ofisi’ndeki temaslarının son gününde AA’ya konuşan Kureyşi, “Müslüman çoğunluğun yaşadığı bir eyaleti Müslüman azınlığın yaşadığı bir eyalete dönüştürürseniz, hem de işgal edilmiş bir bölgede bunu yapıyorsanız, bu bir soykırım şeklidir” dedi. Hint polisinin Müslümanlara terörist muamelesi yaptığını belirten Kureyşi, “Keşmir Müslümanları hakları için mücadele veriyorlar” diye konuştu. BM’de Keşmir Müslümanlara yönelik zulmü kınayan ortak bildiriye Türkiye’nin öncülük ettiğini aktaran Bakan Kureyşi, “Türkler daima Pakistan’ı destekliyor ve Pakistan da her zaman Türkiye’nin yanında. Yakın bir zamanda da Başkan Erdoğan’ı Pakistan’a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.