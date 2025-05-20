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Dünya

Hintli generalin tehdidine Pakistan'dan cevap: Çünkü Türkiye onların tarafında değil

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, düzenlediği basın toplantısında Hint medyasında çıkan 'Türk donanmasının Karaçi'de olduğuna' yönelik haberlere tepki gösterdi. Bu haberlerin savaşı kışkırtma amaçlı çıktığını ifade eden Junaid, Hintlilerin söyleminin, 'Eğer bizim tarafımızda değilsen, o zaman bizim düşmanımızsın' şeklinde olduğunu söyledi.

IHA20 Mayıs 2025 Salı 15:58 - Güncelleme:
Hintli generalin tehdidine Pakistan'dan cevap: Çünkü Türkiye onların tarafında değil
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Pakistan ve Hindistan arasında tam ateşkesin sağlanmasının ardından Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, basın mensupları ile bir araya geldi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid, düzenlediği basın toplantısında Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilim ve sağlanan tam ateşkesi değerlendirdi.

"PAKİSTAN'I KARALAMAK İSTİYORLAR"

Pakistan-Hindistan gerilimi hakkında hazırlanan bir video gösterimi ile başlayan toplantıda Büyükelçi Junaid, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının Hint makamlarınca suçun Pakistan'a yöneltildiğini söyledi. Junaid, saldırının Hindistan tarafından Pakistan'ı karalamak için planlanmış bir terör saldırısı olduğunu belirtti.

Junaid, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in olaydan hemen sonra saldırının gerçek faillerinin bulunması için verdiği teklife Hintlilerin yanaşmadığını ve hava saldırısı başlattıklarını ifade etti. Onlarca Hint Hava Kuvvetlerine bağlı uçağın Pakistan'a gerçekleştirdikleri bombardımanda toplamda 41 sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Junaid, Pakistan'ın hava saldırılarını engelleme operasyonunda 3'ü Rafale tipi savaş uçağı olmak üzere 5 jetin düşürüldüğünü aktardı.

Hindistan'ın "Türkiye" sendromu bitmiyor

Hindistan, Pakistan'ın önemli bir hava üssü olan Noor Khan hava üssü de dahil olmak üzere birçok askeri üssü vurduğunu belirten Junaid, gerilimin başından beri barış müzakereleri için hazır olduklarını ancak misilleme olarak Fatah füzeleri ile askeri hedef ve iki adet S-400 imha ettiklerini söyledi.

"TÜRK DONANMASI KARAÇİ'DE" İDDİALARINA TEPKİ

Junaid, Hintli emekli bir generalin "Türkiye'nin Pakistan iş birlikçisi olduğu ve bu nedenle Türkiye'ye saldıracaklarına" ilişkin açıklamalarına yönelik, Hint medyasının, Hint liderlerinin çok savaş yanlısı olarak davrandığını söyledi.

Hint medyasında çıkan "Türk donanmasının Karaçi'de olduğuna" yönelik haberlerin savaşı kışkırtma amaçlı çıktığını ifade eden Junaid, Hintlilerin söyleminin, "Eğer bizim tarafımızda değilsen, o zaman bizim düşmanımızsın" şeklinde olduğunu ifade etti.

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