Hintli politikacı sahte hesaptan paylaşım yapınca rezil oldu

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO) adına açılmış sahte bir hesap, Hindistan’ın Ay’ın güney kutuplarına gönderdiği uzay aracı Chandrayaan-2’nin inişine dair, "Ay'ın güney kutuplarına iniş yapan ilk ülkeyiz. ISRO ekibine büyük tebrikler" mesajını yayınladı.

Hintli oyuncu ve politikacı Hema Malini de bu mesajı takipçileri ile paylaşınca ülkede alay konusu oldu. Kullanıcılar, bir politikacı olarak Malini’nin sosyal medyada daha dikkatli paylaşımlar yapması gerektiğini savundu.

RESMİ KURUM AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, ISRO resmi hesabından yayımladığı açıklamada; ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan adına sosyal medya hesapları açıldığını, Sivan’ın herhangi bir sosyal medya platformunda hesabının olmadığını ve bu hesaplardan paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, ISRO’nun resmi sosyal medya hesap linklerine yer verildi.

Ayrıca ISRO, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Chandrayaan-2’nin iniş modülü Vikram’ın yerinin tespit edildiğini ancak henüz irtibata geçilemediğini bildirdi.