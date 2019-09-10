27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7695
  • 6,3727
  • 278.271
  • 101213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hintli politikacı sahte hesaptan paylaşım yapınca rezil oldu

Hintli oyuncu ve politikacı Hema Malini, Hindistan Uzay Araştırma Kurumu'nu (ISRO) taklit eden sahte bir hesaptan paylaşılan 'Ay'ın güney kutbuna inen ilk ülke olduk' mesajı retweet (tekrar paylaşım) yapınca ülkede alay konusu oldu. Kullanıcılar, 'bir siyasetçi gelişmelerden nasıl bu kadar habersiz olabilir' diye yorumlar yaptı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO) adına açılmış sahte bir hesap, Hindistan’ın Ay’ın güney kutuplarına gönderdiği uzay aracı Chandrayaan-2’nin inişine dair, "Ay'ın güney kutuplarına iniş yapan ilk ülkeyiz. ISRO ekibine büyük tebrikler" mesajını yayınladı.
 
Hintli oyuncu ve politikacı Hema Malini de bu mesajı takipçileri ile paylaşınca ülkede alay konusu oldu. Kullanıcılar, bir politikacı olarak Malini’nin sosyal medyada daha dikkatli paylaşımlar yapması gerektiğini savundu.
 
RESMİ KURUM AÇIKLAMA YAPTI
 
Öte yandan, ISRO resmi hesabından yayımladığı açıklamada; ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan adına sosyal medya hesapları açıldığını, Sivan’ın herhangi bir sosyal medya platformunda hesabının olmadığını ve bu hesaplardan paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, ISRO’nun resmi sosyal medya hesap linklerine yer verildi.
 
Ayrıca ISRO, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Chandrayaan-2’nin iniş modülü Vikram’ın yerinin tespit edildiğini ancak henüz irtibata geçilemediğini bildirdi.

İstiklal Caddesi´ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ermenistan'da korkutan deprem

Ermenistan'da korkutan deprem

Jack Ma emekliye ayrıldı

Jack Ma emekliye ayrıldı

Pençe harekatında hepsi imha edildi

Pençe harekatında hepsi imha edildi

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Avusturya'nın eski başbakanından ırkçı vaad

Avusturya'nın eski başbakanından ırkçı vaad

İngiltere'den İran'a sert tepki: Esed'in katil rejimine veriyor

İngiltere'den İran'a sert tepki: Esed'in katil rejimine veriyor

Moldova-Türkiye İLK 11'LER

Moldova-Türkiye İLK 11'LER

'Bütün bölgeyi terörden arındıracağız'

'Bütün bölgeyi terörden arındıracağız'
 

POPÜLER HABERLER

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA