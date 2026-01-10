İSTANBUL 15°C / 9°C
Dünya

Hipersonik saldırı sonrası gözler BMGK'da: Oreşnik füzesi krizi küresel alarm verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun Ukrayna'ya “Oreşnik” tipi hipersonik orta menzilli balistik füze kullanarak saldırmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 12 Ocak'ta acil toplanacağını açıkladı.

10 Ocak 2026 Cumartesi 20:28
Hipersonik saldırı sonrası gözler BMGK'da: Oreşnik füzesi krizi küresel alarm verdi
Sybiha, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze sistemini de kullanması nedeniyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdıklarını hatırlattı.

Bakan Sybiha, Ukrayna'nın çağrısı üzerine 12 Ocak Pazartesi günü Kiev saatiyle 22.00'de BMGK'de acil bir toplantı yapılacağını ifade etti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine destek verilmesi ve sivillerin korunması konusunda BMGK üyelerine birlik çağrısında bulunduklarını kaydeden Sybiha, "Toplantıda Rusya'nın BM Şartı'nı bariz ihlalleri ele alınacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun sürdürülebilir bir barış için Rusya'ya yönelik baskıyı artırması gerektiğini savunan Sybiha, "Rusya'nın saldırıları, ABD'nin, Avrupa devletlerinin ve diğer müttefiklerin küresel güvenlik ve barış konusundaki çabalarını baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA: UKRAYNA'NIN PUTİN'İN KONUTUNA YAPTIĞI SALDIRIYA OREŞNİK BALİSTİK FÜZEYLE CEVAP VERDİK

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık 2025'te Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadeleri yer almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ise Putin'in konutuna saldırı düzenlemediklerini belirterek, Rus ordusunun ülkesine Oreşnik tipi füze ile saldırmasının ardından BMGK'yi acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.

