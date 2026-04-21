Hıristiyan dünyasının tepkisini çekmişti! Hazreti İsa heykelini parçalayan İsrailli askerin cezası belli oldu

İsrail ordusu, Hıristiyan dünyasının yoğun tepkisi üzerine Lübnan'ın güneyindeki bir beldede Hazreti İsa heykelini parçalayan ve olayı fotoğraflayarak yayılmasını sağlayan askere 30 gün askeri hapis cezası verildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hıristiyan sembolüne zarar veren askerin davranışına ilişkin soruşturma bulguları ve verilen karar paylaşıldı.

Soruşturma bulguları ve komuta kademesinin önerilerinin tümen komutanına sunulduğu, buna göre Lübnan'ın güneyindeki bir Hıristiyan köyünde, bir İsrail askerinin dini sembole zarar verdiği, başka bir askerin bu eylemin fotoğrafını çekerek yaydığı ve olay yerinde bulunan diğer 6 askerin ise yaşananlara müdahale etmediği belirtildi.

Lübnan'daki saldırıların yalnızca Hizbullah ve diğer silahlı gruplara yönelik olduğu ileri sürülerek İsrail ordusunun heykelin yenilenmesi konusunda yardımcı olduğu iddia edildi.

DİĞER ASKERLER İÇİN KARAR SONRAYA BIRAKILDI

Soruşturma sonucuna göre, heykeli parçalayan ve olayı fotoğraflayan askerlerin muharebe görevinden alınmasına ve 30 gün askeri hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiği, olaya seyirci kalan diğer askerler hakkında kararın daha sonra verileceği aktarıldı.

Dini kurum ve sembollere saldırılar bakımından sicili kabarık olan İsrail ordusu, dini kurum ve sembollere davranış kurallarını askerlere hatırlatacağını ileri sürdü.

Lübnan'ın güneyindeki bir beldede, Hazreti İsa heykelinin İsrail askeri tarafından parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hıristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

