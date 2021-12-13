Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç, Bosna Hersek'in bütünlüğünün korunması çağrısı yaptı

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:04 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:05

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya resmi ziyarette bulunan Plenkoviç, ülkede son dönemde huzursuzluğa sebep olan gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija tarafından karşılanan Plenkoviç, Bosna Hersek Sırp Entite Meclisinde alınan kararlara atıfta bulunarak "Bosna Hersek'in bütünlüğünü ve kurumlarının işlevselliğini korumalıyız." ifadesini kullandı.

Hırvatistan'ın bölgede hiçbir şekilde "ayrılıkçı eğilim" görmek istemediğine vurgu yapan Plenkoviç, "Bosna Hersek'e bir dost olarak geldim. Tüm isteğimiz, ülkede yaşayan tüm halkların eşit haklara sahip olduğu, bütünselliğini koruyan bir Bosna Hersek görmek." diye konuştu.

Hırvatistan'ın Dayton Barış Anlaşması'na saygı duyduğunu belirten Plankoviç, "Tek ülke, iki entite ve 3 kurucu halkın oluşturduğu ve tüm vatandaşlarının huzurda yaşadığı bir Bosna Hersek'e saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç Srebrenitsa açıklamalarına ilişkin görüşü de sorulan Plenkoviç, "Hırvatistan'ın Srebrenitsa soykırımı konusundaki tutumu bellidir. Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, bu süreçte asıl söylemek istediğinin ne olduğunu belirtmiştir. Milanoviç'in önceki açıklamalarına bakarsak, Srebrenitsa soykırımı konusunda ikilem yaşamadığını görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olduğunu ancak tarihte bundan daha kötü olaylar yaşandığını belirterek, bu olaylar için soykırım dışında yeni bir isim bulmak gerektiğini söylemişti.

Hırvat lider "8 bin kişi ile 80 bin kişinin öldüğü soykırımlar aynı olamaz. Srebrenitsa'da yaşananları soykırım olarak adlandırıyorsak, Yahudi Soykırımı için yeni bir isim bulmak gerekir. Srebrenitsa'da yaşananlar soykırımdır, ancak tarihte bundan daha kötü olaylar yaşanmıştır. Bu olaylar için soykırım dışında yeni bir isim bulmak gerekir." ifadesini kullanmıştı.

- Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.