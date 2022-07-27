Adriyatik sahilinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran Hırvatistan, Bosna Hersek ile arasında tartışma yaratan köprüyü resmi törenle açtı.

Bosna Hersek'in, denize kıyısı olan tek şehri olan Neum açıklarındaki köprüye karşı çıkmasına rağmen proje tamamlandı.

PROJENİN 330 MİLYON EUROSUNU AB KARŞILADI

420 milyon euroya mal olan tartışmalı projenin 330 milyon eurosunu Avrupa Birliği (AB) karşıladı.

55 metre yüksekliğinde, 2,4 kilometre uzunluğundaki Peljesac Köprüsü Hırvatistan'ın kuzey ve güney topraklarını birbirine bağlıyor.

Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki sınırların kesin olarak belirlenmemesine rağmen Hırvatistan'ın tek taraflı adımıyla inşa edildi.

BOSNA HERSEK KÖPRÜNÜN YAPIMINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Bosna Hersek, köprünün inşa edildiği bölgenin uluslararası sular olduğunu ve ülkenin açık denize çıkışını engelleyeceğini belirterek projeye karşı çıkmıştı.

Köprünün, Bosna Hersek'in transit trafiğini azaltarak, ülkeye ciddi bir mali kayıp yaşatma riski bulunduğu da belirtiliyor.

Bosna Hersek'in Adriyatik denizine açıldığı tek ticari liman olan Neum'un trafiği de tehlikeyle karşı karşıya.