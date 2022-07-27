İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2022 Çarşamba / 28 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9304
  • EURO
    18,2279
  • ALTIN
    989.951
  • BIST100
    2550.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hırvatistan Bosna Hersek'in karşı çıktığı köprüyü AB'nin desteğiyle açtı
Dünya

Hırvatistan Bosna Hersek'in karşı çıktığı köprüyü AB'nin desteğiyle açtı

Bosna Hersek'in yapımına karşı çıktığı, Hırvatistan'ın inşa ettiği Peljesac Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Tartışmalı köprünün büyük kısmı Avrupa Birliği tarafından finanse edildi. Bosna Hersek, köprünün inşa edildiği bölgenin uluslararası sular olduğunu ve ülkenin açık denize çıkışını engelleyeceğini belirterek projeye karşı çıkmıştı.

TRT Haber27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Adriyatik sahilinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran Hırvatistan, Bosna Hersek ile arasında tartışma yaratan köprüyü resmi törenle açtı.

Bosna Hersek'in, denize kıyısı olan tek şehri olan Neum açıklarındaki köprüye karşı çıkmasına rağmen proje tamamlandı.

PROJENİN 330 MİLYON EUROSUNU AB KARŞILADI

420 milyon euroya mal olan tartışmalı projenin 330 milyon eurosunu Avrupa Birliği (AB) karşıladı.

55 metre yüksekliğinde, 2,4 kilometre uzunluğundaki Peljesac Köprüsü Hırvatistan'ın kuzey ve güney topraklarını birbirine bağlıyor.

Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki sınırların kesin olarak belirlenmemesine rağmen Hırvatistan'ın tek taraflı adımıyla inşa edildi.

BOSNA HERSEK KÖPRÜNÜN YAPIMINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Bosna Hersek, köprünün inşa edildiği bölgenin uluslararası sular olduğunu ve ülkenin açık denize çıkışını engelleyeceğini belirterek projeye karşı çıkmıştı.

Köprünün, Bosna Hersek'in transit trafiğini azaltarak, ülkeye ciddi bir mali kayıp yaşatma riski bulunduğu da belirtiliyor.

Bosna Hersek'in Adriyatik denizine açıldığı tek ticari liman olan Neum'un trafiği de tehlikeyle karşı karşıya.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.