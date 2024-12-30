Hırvatistan'da seçim ikinci tura kaldı

Devlet Seçim Komisyonu (DIP) tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 99,67'sinin sayımı tamamlandı. Sandık çıkış anketlerinde oy oranı yüzde 50'nin üzerinde olan mevcut Cumhurbaşkanı Milanovic, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre yüzde 49,1'de kaldı.

Milanovic'in ikinci turdaki rakibi ise oyların yüzde 19,4'ünü alan iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğ'inin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac oldu.

Sonuçlar bu şekilde kesinleşirse Milanovic ve Primorac, 12 Ocak'ta yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.