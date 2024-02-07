İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5726
  • EURO
    32,9594
  • ALTIN
    2000.29
  • BIST100
    8869.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hırvatistan'daki Miraç programı: Deprem şehitlerimiz dualarla anıldı
Dünya

Hırvatistan'daki Miraç programı: Deprem şehitlerimiz dualarla anıldı

Hırvatistan'daki Miraç Kandili programında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 02:09 - Güncelleme:
Hırvatistan'daki Miraç programı: Deprem şehitlerimiz dualarla anıldı
ABONE OL

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Miraç Kandili programında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Zagreb'de düzenlenen kandil programında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Aziz Hasanovic programda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andıklarını ve dua ettiklerini söyledi.

Hasanovic, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistin'deki Müslümanlar için de dua ettiklerini söyledi.

Programa katılan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Hamdi Şuşoğlu ise depremde yitirdikleri insanları rahmetle yad ettiklerini ifade etti.

Kandil programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.