Hırvatistan'daki Miraç programı: Deprem şehitlerimiz dualarla anıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Miraç Kandili programında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Zagreb'de düzenlenen kandil programında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.
Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Aziz Hasanovic programda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andıklarını ve dua ettiklerini söyledi.
Hasanovic, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistin'deki Müslümanlar için de dua ettiklerini söyledi.
Programa katılan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Hamdi Şuşoğlu ise depremde yitirdikleri insanları rahmetle yad ettiklerini ifade etti.
Kandil programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından sona erdi.