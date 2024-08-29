Hırvatistan'daki orman yangınlarında 700 hektardan fazla alan zarar gördü

Hırvatistan'ın ikinci büyük şehri Split yakınlarında hafta başında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı. Dün kontrol altına alınmaya başlanan fakat akşam saatlerinde yeniden hız kazanan yangına gece saatlerinde 80 itfaiye aracı ve 250 itfaiye eri müdahale etti. Alevlerle mücadele eden ekipler yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellerken, 1 itfaiye görevlisi hafif yaralandı. Yangın nedeniyle 700 hektardan fazla alan kül oldu.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"



İtfaiye Şefi Slavko Tucakovic bu sabah yaptığı açıklamada, "Yangın bölgesinin kuzey kısmında etkili olan güçlü rüzgar nedeniyle yangın yeniden alevlendi ve bölgedeki konutlar için tehdit haline geldi. Ayrıca arazinin ulaşılması güç olması da yangın söndürme çalışmalarını kötü etkiledi" dedi.

İtfaiye görevlilerinin hızlı müdahaleleri sayesinde yangının yayılmasının durdurulduğunu belirten Tucakovic, "Yangın kontrol altına alındı. Bu sabah durum daha iyi" ifadelerini kullandı.