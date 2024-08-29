İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2024 Perşembe / 24 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0806
  • EURO
    37,7466
  • ALTIN
    2757.69
  • BIST100
    9844.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hırvatistan'daki orman yangınlarında 700 hektardan fazla alan zarar gördü
Dünya

Hırvatistan'daki orman yangınlarında 700 hektardan fazla alan zarar gördü

Hırvatistan'da yıldırım düşmesi ile başlayan orman yangını nedeniyle 700 hektardan fazla alan kül oldu.

IHA29 Ağustos 2024 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Hırvatistan'daki orman yangınlarında 700 hektardan fazla alan zarar gördü
ABONE OL

Hırvatistan'ın ikinci büyük şehri Split yakınlarında hafta başında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı. Dün kontrol altına alınmaya başlanan fakat akşam saatlerinde yeniden hız kazanan yangına gece saatlerinde 80 itfaiye aracı ve 250 itfaiye eri müdahale etti. Alevlerle mücadele eden ekipler yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellerken, 1 itfaiye görevlisi hafif yaralandı. Yangın nedeniyle 700 hektardan fazla alan kül oldu.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

İtfaiye Şefi Slavko Tucakovic bu sabah yaptığı açıklamada, "Yangın bölgesinin kuzey kısmında etkili olan güçlü rüzgar nedeniyle yangın yeniden alevlendi ve bölgedeki konutlar için tehdit haline geldi. Ayrıca arazinin ulaşılması güç olması da yangın söndürme çalışmalarını kötü etkiledi" dedi.

İtfaiye görevlilerinin hızlı müdahaleleri sayesinde yangının yayılmasının durdurulduğunu belirten Tucakovic, "Yangın kontrol altına alındı. Bu sabah durum daha iyi" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.