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Dünya

Hırvatistan'daki toplu mezarda yüzlerce kişinin kalıntısına ulaşıldı

Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir toplu mezarda 5 gündür devam eden kazı çalışmalarında en az 814 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 17:55 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 17:55
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Hırvat Gaziler Bakanlığından yapılan açıklamada, Jazovka mevkisinde bir toplu mezarda 5 gündür kazı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalarda en az 814 kişinin kemik kalıntılarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, kalıntıların İkinci Dünya Savaşı'na işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "1943'te bölgede Krasic muharebesi sırasında çok sayıda kişinin toplu mezarlara gömüldüğünü biliyoruz." ifadesine yer verildi.

Bölgedeki kazı çalışmalarının süreceğine işaret edilen açıklamada, kemik kalıntılarının ise başkent Zagreb'deki Adli Tıp Merkezine götürüleceği aktarıldı.

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