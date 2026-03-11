İSTANBUL 15°C / 6°C
Hırvatistan'dan katil İsrail'e sert tepki: Burası Zagreb, Tel Aviv değil

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail'in Zagreb Büyükelçisi Gary Koren'in söylemlerine tepki göstererek, 'Böyle bir dil kullanımı Hırvatistan'da kabul edilemez. Burası Zagreb, Tel Aviv değil' dedi.

11 Mart 2026 Çarşamba
Hırvatistan ve İran ilişkilerine zarar veren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 Mart'ta Cumhurbaşkanlığına çağrılan Büyükelçi Koren, bu kez de "İran'ın Zagreb Büyükelçiliği 'terör yuvası'dır." ifadelerini kullanarak tepki topladı.

Başkent Zagreb'de katıldığı bir konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Milanovic, Koren'in bu söylemlerine ilişkin, "Böyle bir dil kullanımı Hırvatistan'da kabul edilemez. Burası Zagreb, Tel Aviv değil." yorumunu yaptı.

"AB KEDİ SÜRÜSÜ GİBİ BİR YER"

İsrail'de resmi temaslarda bulunan Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic'in "Kiminle istersem görüşürüm." ifadelerine de tepki gösteren Milanovic, kendisinin halkın oyuyla cumhurbaşkanı seçildiğini, Anusic ile aynı seviyede olmadığını belirtti.

Milanovic, Avrupa Birliği'ni (AB) de eleştirerek, "AB, her ülkenin birilerini kendi tarafına çekmeye çalıştığı kedi sürüsü gibi bir yer. Hırvatistan, Estonya gibi ülkelerle aynı dış politikayı yürütemez. Bizim kendi kimlik ve çıkarlarımız var. Bunu da Orta Doğu'daki askerlerimizi çekerek gösterdik." diye konuştu.

