  • Hırvatistan'dan Sırbistan'a İsrail tepkisi: Bizim için güvenlik sorunu teşkil ediyor
Dünya

Hırvatistan'dan Sırbistan'a İsrail tepkisi: Bizim için güvenlik sorunu teşkil ediyor

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail ile silah ticareti yapan Sırbistan'ı 'güvenlik sorunu' şeklinde niteledi.

AA24 Mart 2026 Salı 16:14
Hırvatistan'dan Sırbistan'a İsrail tepkisi: Bizim için güvenlik sorunu teşkil ediyor
Milanovic, başkent Zagreb'e resmi ziyarette bulunan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Daha önce Tel Aviv'e ziyarette bulunan Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic'in, İsrail ile askeri alanda işbirliği planladıklarına dair açıklamasını değerlendiren Milanovic, "Hırvatistan ordusunun işbirliği olmadan herhangi bir savunma teçhizatı almak mümkün değil. Böyle bir işbirliği olmayacak." dedi.

Zoran Milanovic, "Bizler İsrail ile savunma işbirliğini tartışırken İsrail komşu ülkelerimizi silahlandırmaya devam ediyor. Sırbistan'ı kastediyorum. Sırbistan bu bağlamda bizim için güvenlik sorunu teşkil ediyor." diye konuştu.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'e de seslenen Milanovic, "Müzakere masasına oturmak istediğiniz İsrail, sizin 'dost olmayan' ülke olarak tanımladığınız Sırbistan ile işbirliği yapıyor. İsrail ile işbirliği güven gerektirir. Rakip olarak gördüğümü silahlandıran hiç kimseye güvenmiyorum. Birilerinin neden bunu görmek istemediğini merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile askeri işbirliğinin sürdüğünü ve karşılıklı silah satışına devam edeceklerini bildirmişti.

