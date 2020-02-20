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Dünya

Hırvatistan'ın ''mason'' başsavcısı, tepkilerin ardından istifa etti

Hırvatistan Başsavcısı Drazen Jelenic, mason olduğunu açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine istifa dilekçesini hükümete sundu.

AA20 Şubat 2020 Perşembe12:38 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 12:38

Başsavcı Jelenic, Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Başsavcılığının (DORH) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, göreve geldiği ilk günden beri profesyonel, dürüst ve onurlu davrandığını, DORH bünyesinde çalıştığı 28 yıl boyunca anayasa ve yasalara uygun hareket ettiğini belirtti.

Mason locasına kayıtlı olmasının hiçbir zaman DORH'teki işini etkilemediğini savunan Jelenic, mason olduğunu açıklamasının ardından kamuoyunda başlatılan tartışmaların kurumunu etkilememesi için istifa etme kararı aldığını söyledi.

Jelenic, önceki gün yaptığı açıklamada, 2018 yılından beri mason locasının üyesi olduğunu söylemiş ancak mason olduğu için başında bulunduğu kuruma zarar verdiğini düşünmediğini ifade etmişti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ise yaptığı açıklamada, devlet yetkililerinin mason locaları gibi gizli topluluklara üye olmalarının yaptıkları işin sorgulanmasına sebebiyet verebileceğini kaydederek, Jelenic'in mason olmasına tepki göstermişti.

Adalet Bakanı Drazen Bosnjakovic de mason olduğunu açıklamasının ardından başsavcıdan istifasını istemiş, bunu yapmadığı takdirde hükümet olarak gerekli adımları atacaklarını bildirmişti.

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