İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2025 Pazartesi / 14 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4765
  • EURO
    36,3148
  • ALTIN
    3062.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Dünya

Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) desteklediği Zoran Milanovic yeniden kazandı.

DHA13 Ocak 2025 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
ABONE OL

Hırvatistan Devlet Seçim Komisyonu (DIP), oyların yüzde 98'ine yakınının sayılmasıyla Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in oy oranının yüzde 74,5 olduğunu açıkladı. Bu sonuçla Milanovic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan aday oldu. İktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği'nin (HDZ) desteklediği Dragan Primorac'ın oy oranı ise yüzde 25,5'te kaldı.

Milanovic, yüzde 74,5 oyla Hırvatistan'ın yakın tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda elde edilen en yüksek oy oranına ulaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.