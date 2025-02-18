Hırvatistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Milanovic görevine başladı

Başkent Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemin törenine eski cumhurbaşkanları, askeri yetkililer, dini temsilciler, büyükelçiler, Milanovic'e destek veren siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılırken, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve Başbakan Andrej Plenkovic ise katılmadı.

Törene eşi Sanja Music Milanovic ile gelen Milanovic, cumhurbaşkanlığı yemininin ardından yaptığı konuşmada, devlet kurumlarının vatandaşların huzur ve güvenini sağlamakla görevli olduğunu söyledi.

Adaletsizliğin ve yolsuzluğun, bir hastalık gibi toplumsal yapıyı zedelediğini aktaran Milanovic, şöyle devam etti:

"Kötü zamanlarda maddi ve manevi yönden sarsılmamamızı, refah zamanlarında ise gerçekle ve sağlam zeminle temasımızı sürdürmemizi sağlayacak hukuki ve sosyal mekanizmaların kurulması ve iyileştirilmesi gerekiyor. Ülkemizin sadece biz tarafından önemsendiğini, bizden başka kimsenin önemsemediğini düşünüyorum. Diğer devletler ve milletler, genellikle bize kötülük dilemez ve aleyhimize çalışmazlar. Ancak kendi çıkarları ile bizim iyiliğimiz arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında, dostlarımız ve müttefiklerimiz bile daima kendi çıkarlarını tercih edeceklerdir."

Milanovic, ülkedeki eğitim kalitesinin, sağlık, adalet sisteminin tesisinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, gayrisafi milli hasılanın artmasına rağmen birçok vatandaşın ekonomik sorunlar çektiğini, bunlarla ilgilenmeleri gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının ardından yemin metnini imzalayan Milanovic, resmen ikinci dönemine başladı.

- İKİNCİ TURDA OYLARIN YÜZDE 74'ÜNDEN FAZLASINI ALDI

Hırvatistan'da 29 Aralık 2024'te yapılan ilk tur seçimde, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı olan Cumhurbaşkanı Milanovic, oyların yüzde 49,1'ini alırken, rakibi Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) adayı Dragan Primorac ise yüzde 19,4 oy almıştı.

Ardından 12 Ocak'ta yapılan ikinci tur seçimde ise oyların yüzde 74'den fazlasını alan Milanovic, seçimi kazanmıştı.

- ZORAN MİLANOVİC KİMDİR?

1966'da Zagreb'de doğan Milanovic, Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre Zagreb Ticaret Mahkemesinde çalıştı.

Milanovic, 1993'te Dışişleri Bakanlığına geçerek ülkesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Birliği (AB) ve NATO misyonlarında görev yaptı.

2008'de SDP Genel Başkanı seçilen Milanovic, partisinin öncülüğünde oluşturulan ittifakın 2011'deki genel seçimi kazanmasının ardından 2011-2016 döneminde başbakanlık yaptı.

Hırvatistan'da 2015'teki genel seçimin ardından partiler uzun süre koalisyon hükümetini kuramayınca, 2016'da erken genel seçim yapıldı.

SDP, bu seçimde başarısız olunca Milanovic, parti genel başkanlığını bıraktı. Bir süre siyasetten uzak kalan Milanovic, 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde SDP öncülüğündeki ittifakın adayı olarak yeniden siyaset arenasına dönmüştü.

Milanovic, İngilizce, Rusça ve Fransızca biliyor.

Hırvatistan'da sık sık HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic ile birçok söyleminde karşı karşıya gelmesiyle bilinen Milanovic, "Plenkovic, senin ülke demokrasisine tehdit oluşturduğunu biliyoruz." açıklaması yapmıştı.