Çelik Kubbe ile hava savunma alanında çalışmalarına hız veren Türkiye bu noktada yeni bir çağın kapılarını aralıyor. ASELSAN ve ROKETSAN tarafından ortaklaşa geliştirilen hava savunma füze sistemi HİSAR-A'yı gündemine alan Defence Blog internet sitesi Sudan'da konuşlu sistemin HDK milislerine karşı aktif olarak kullanıldığını yazdı.

İnternet sitesine konuşan askeri analist Rich Tedd görüntüleri incelediğini ifade ederek, "Sudan'ın Hartum kentinde Türk yapımı bir HİSAR-A karadan havaya füzesinin (SAM) enkazı bulundu. Füzenin, bu sabah HDK tarafından düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısını püskürtme girişiminde Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldığı bildirildi" dedi.

ASELSAN VE ROKETSAN'IN ORTAK ESERİ

Haberde, HİSAR-A'nın, Türkiye'nin ilk yerli olarak geliştirilen alçak irtifa karadan havaya füze sistemi olduğu ve ASELSAN ile Roketsan savunma şirketleri tarafından üretildiği vurgulandı. HİSAR-A'nın 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği, sistemin, askeri üsleri, limanları, havaalanlarını ve mobil kara kuvvetlerini alçak irtifada uçan uçaklara, helikopterlere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı korumak için tasarlandığı ifade edildi.

"ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLIYOR"

Füzenin dikey fırlatma konfigürasyonunun, mermilerin hedeflerine doğru manevra yapmadan önce doğrudan yukarı doğru ateşlenmesiyle, fırlatma rampasının tehditle yüzleşmek için dönmesine gerek kalmadan sisteme 360 derecelik bir angajman kapsamı sağladığı, bunun da tehditlerin her yönden yaklaşabileceği kent ortamında önemli bir taktik avantaj sağladığı dile getirildi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA BAŞARISINA ÖVGÜ

Haberde, Türkiye'nin, son on yılda Afrika ve Orta Doğu'daki savunma ihracat ilişkilerini genişlettiği, HİSAR ailesinin, Libya, Etiyopya, Azerbaycan ve Ukrayna'da muharebe amaçlı kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava aracını da içeren daha geniş bir portföyün parçası olduğu dile getirildi.

HİSAR-A'nın çeşitli füze ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirdiği ifade edilen haberde, bu sistemlerin ağırlıklı olarak Çin ve Rus yapımı olduğu aktarıldı.