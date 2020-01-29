star.com.tr 29.01.2020 16:45 - Güncelleme: 29.01.2020 16:45

Daha önce, Rusia 1 televizyon kanalındaki 60 dakika programına katılan Ukrayna eski cumhurbaşkanı Leonid Kravçuk, 'Hitler ve Stalin Lviv'de buluştu. Bu tarihi bir olay, bir sır değil. Anlaşmaya varmaya çalıştılar.' demişti. Ancak Radyo KP'ye konuşan Kravçuk, sözlerini neredeyse tamamen reddetti



Kravçuk açıklamasında, İkinci Dünya Savaşı'nın başında Lviv'de Hitler ile Stalin'in toplantı yaptığı hakkındaki iddiasını doğrulayacak herhangi bir belgenin olmadığını itiraf etti.

GAZETECİLERİN SORUMLULUĞU



Kravçuk iddiasının asılsız olduğunu, 'Bazı medya organlarında 'Stalin ve Hitler'in Lvov'daki toplantısı' hakkında bazı haberler okudum. Ben de aktardım. Kişisel olarak bunu doğrulayan bir arşiv belgesi görmedim. Tüm bildiğim bu. Bu konuyu derinlemesine incelemedim. Basının yazdığını aktardım.' sözleriyle itiraf etti.

İddianın kendisine ait olmadığını söyleyerek kendini savunan Kravçuk, iddianın gazetecilere güvenmenin hatası olduğunu ve bunun sorumlusunun bu gazeteler olduğunu söyledi.

Kravçuk, 'Bu gazetecilerin ve gazete basanların işi, televizyon kanalları olan insanların işi. Bu işte yazanların sorumluluğu var değil mi?" dedi.

'BU TARİHİ YENİDEN YAZMA GİRİŞİMİDİR'

Rus makamları, Kravchuk’un Hitler ve Stalin'in buluşması hakkındaki iddiasının tamamen yanlış olduğunu savundu.

Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Dzhabarov, iddianın tamamen asılsız olduğunu ifade ederek, 'Bu bir kez daha tarihi yeniden yazma girişimidir. Bay Kravçuk'un tarihi tahrifat noktasına gelen açıklamaları çok acı' dedi.

AP'DEN SSCB'YE YÖNELİK SUÇLAMALAR VE RUSYA'NIN TEPKİSİ

Avrupa Parlamentosu Kasım 2019'da, Nazi ve Kominist Sovyetleri bir tutarak, 2. Dünya Savaşı'nın iki ülke yüzünden çıktığını, Sovyetler ile Nazi Almanyası arasında imzalanan "çatışmasızlık anlaşması"nın bir sonucu olarak Adolf Hitler'in Polonya'yı işgaline itiraz edilmediği, hatta Polonya'yı Almanya'yla paylaştığı konusunda suçlamalarda bulunan bir karara vardı.

Ayrıca, Polonyalıların Kızıl Ordu askerlerinin diktiği anıtın Varşova yönetimi tarafından yıkılması kararı, Rusya'yı oldukça kızdırdı.

Rus tarafı ise bunu tamamen tarihin tahrifatı olarak reddediyor. Ayrıca Almanya'ya savaş ilan eden İngiliz ve Fransız müttefiklerinin beyanları da hatırlatılıyor.

Hatta Putin, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı öncesinde Adolf Hitler'i desteklediğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Savunma Bakanlığı'nın yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1938 yılında Polonya'nın Almanya Büyükelçisi Jozef Lipski'in Hitler'in heykelini dikmeyi önerdiğini belirterek Lipskiy'e, 'Soysuz ve Yahudi karşıtı domuz' şeklinde hakaret etmişti. Bunun üzerine Varşova'daki Rusya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak sert ve diplomatik bir yanıt verildiği belirtilmişti.