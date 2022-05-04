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Dünya

''Hitler'' tartışmasına Fransa da katıldı: Bu alçakça bir manipülasyon

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Hitler'in Yahudi kökleri vardı” ifadesini kullanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, “Sayın Lavrov ve Bakanlığının İkinci Dünya Savaşı'ndaki vahşetle ilgili yaptıkları tarihsel manipülasyon alçakça.' sözleriyle tepki gösterdi.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a tepki gösterdi.

Le Drian, Lavrov'un "Hitler'in Yahudi kökleri vardı" ifadelerini anımsatarak, "Sayın Lavrov ve Bakanlığının İkinci Dünya Savaşı'ndaki vahşetle ilgili yaptıkları tarihsel manipülasyon alçakça." ifadesini kullandı.

Bu "kabul edilemez ve menfur" söylemi kınadığını belirten Le Drian, Rusya'nın "Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili yürüttüğü dezenformasyona" karşı mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 1 Mayıs'ta bir İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeleri olduğunu savunarak, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." yorumunu yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Bakan Lavrov'un sözleri "feci" olarak nitelendirmiş ve Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov' "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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