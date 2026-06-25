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Dünya

Hitler'in izinden! Netanyahu'dan Nazi söylemi: Zayıflara yer yoktur, yok olup giderler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'da hayatta kalmayı belirleyen temel unsurun 'güç' olduğunu savunarak, “Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yoktur, yok olup giderler.' ifadelerini kullandı.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
Hitler'in izinden! Netanyahu'dan Nazi söylemi: Zayıflara yer yoktur, yok olup giderler
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Başbakan Netanyahu, İsrail ordu subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada II. Dünya Savaşı'nda Alman Nazi lideri Adolf Hitler'in yaklaşımını anımsatan ifadelere yer verdi.

Nazizmin temelindeki "zayıfların hayatta kalma hakkının olmadığı", "Sosyal Darwinizm" teorisiyle paralellik gösteren konuşmasında Netanyahu, "Kendimin bir kahin olduğunu iddia etmiyorum. Ama bölgemizde ve giderek tüm dünyada ayakta kalmayı belirleyen unsurları bildiğimi düşünüyorum: Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yok. Yenilip, yok olup giderler." ifadelerini kullandı.

- NETANYAHU, LÜBNAN'DA İŞGALİ SÜRDÜRECEKLERİNİ SAVUNDU

İsrail ordusunun güneyini işgal ettiği Lübnan ve Suriye'nin yanı sıra Gazze Şeridi'nde büyük kazanımlar sağladığını savunan Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgallerinde tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürdü.

Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile orduya verdikleri talimatın "hareket serbestisi sağlamak" yönünde olduğunu aktardı.

II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler, ırkçı fikirleri ve Yahudi Katliamı'ndaki (Holokost) rolü nedeniyle Batı dünyası tarafından görüşleri kınanan bir figür olarak biliniyor.

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