Hitler'in kafatası parçası sergileniyor! II. Nikolay öldüren mermi ve süngüler de var

star.com.tr 04 Aralık 2020 Cuma 14:53 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 14:53

Moskova'daki tarihi bir sergide, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in kafatası olduğu iddia edilen bir parça da sergilendi.

Kafatası parçası, bir sergi kapsamında Moskova'da Rus Devlet Arşivi tarafından basın mensuplarına açıldı. Ziyaretçiler 31 Ocak'a kadar bu saklı arşivi görme şansına sahip olacak.

Kamuoyuna açılan diğer öğeler arasında, Bolşeviklerin son Rus imparatoru II. Nikolay ve ailesini 1918'de infaz etmek için kullandıkları mermiler ve süngüler de var.

Life.ru sitesine göre, arşiv yetkilileri kafatası parçasının "Hitler'in sözde kalıntılarının" bir parçası olduğunu söyledi. Sergide ayrıca, Nazi liderinin ölümüyle ilgili soruşturmadan elde edilen Sovyet gizli belgeleri de yer alıyor.

Hitler, 30 Nisan 1945'te Sovyet birliklerinin Berlin'i ele geçirmesinden birkaç gün önce intihar etti ve Avrupa'da II. Dünya Savaşı'nı fiilen sona erdirdi. Vücudu benzinle ıslatılmış ve yakılmıştı.

Hitler'in kalıntıları 1946'da Almanya'nın Magdeburg kentine gömüldü. Sovyet hükümeti, mezar alanının Hitler'in takipçileri için bir simge haline gelebileceğinden endişe duymaya başladı, bu yüzden kalıntıları 1970'te gizlice kazıp yok etti.

Sovyet yetkililer, Nazi liderini teşhis etmek için kullanılan kafatası ve çene parçalarını saklamaya karar verdiler.

Yıllar geçtikçe, intihar hikayesinin gerçekliği hakkında spekülasyonlar ortaya çıktı. 2009'da Amerikalı araştırmacılar, Moskova'da sergilenen kafatası parçasının aslında Hitler'e ait olmadığını iddia etti.

Bununla birlikte, Rusya Federal Güvenlik Servisi (KGB'nin devamıdır) Arşiv Başkanı Vasily Hristoforov, o dönemde yapılan Sovyet adli tıp soruşturmasının şu anda Moskova'da saklanan kalıntıların Nazi liderine ait olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ileri sürdü.

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