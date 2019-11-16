Hitler’in şapkası açık artırmada 

Müzayedede Nazi liderlerinden Hermann Göring ve Joseph Goebbels’in eşyaları da satılacak. Avrupa Yahudi Derneği Başkanı Haham Menachem Margorin, ‘satışın yasadışı olduğu kadar ahlaken de yanlış olduğunu ve durdurulması gerektiğini’ ifade etti. Söz konusu eşyaların, II. Dünya Savaşı’nın son günlerinde ABD ordusu tarafından ele geçirildiği düşünülüyor.