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Hitler’in şapkası açık artırmada 

Almanya’nın Münih kentinde bulunan Hermann Historica müzayede evi, Adolf Hitler’in silindir şapkası ve sevgilisi Eva Braun’un kıyafeti dahil Nazi dönemine ait 147 eşyayı 20 Kasım’da satışa sunacak. RTL Today’in haberine göre satılacaklar arasında Hitler’in ‘Kavgam’ adlı kitabının ‘gümüş kaplama’ versiyonu da var.

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Müzayedede Nazi liderlerinden Hermann Göring ve Joseph Goebbels’in eşyaları da satılacak. Avrupa Yahudi Derneği Başkanı Haham Menachem Margorin, ‘satışın yasadışı olduğu kadar ahlaken de yanlış olduğunu ve durdurulması gerektiğini’ ifade etti.  Söz konusu eşyaların, II. Dünya Savaşı’nın son günlerinde ABD ordusu tarafından ele geçirildiği düşünülüyor. 
 

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