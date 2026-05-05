İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2259
  • EURO
    52,9017
  • ALTIN
    6616.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah 4 koldan vurdu! İşgalci İsrail birliklerine ağır misilleme
Dünya

Hizbullah 4 koldan vurdu! İşgalci İsrail birliklerine ağır misilleme

Hizbullah, İsrail ordusunun ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde işgal altında bulunan 4 ayrı beldede İsrail askerlerini, Merkava tanklarını ve askeri araçları roketler ve İHA'larla hedef aldığını duyurdu.

AA5 Mayıs 2026 Salı 11:35 - Güncelleme:
Hizbullah 4 koldan vurdu! İşgalci İsrail birliklerine ağır misilleme
ABONE OL

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık gece saatlerinde işgal altındaki Bayyada beldesinde bir Merkava tankının yanı sıra İsrail askerleri ve araçlarına roket atıldığı belirtildi.

Bir diğer açıklamada ise Reşaf ve Hillet Raç beldelerini işgal eden İsrail ordusuna ait 2 iş makinesinin İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Kavzah beldesinde de İsrail askerlerine ait bir Merkava tankının hedef alındığı aktarıldı.

Numeyra beldesinde ise bir askeri aracın vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı kara saldırılarında sınır hattındaki söz konusu beldeleri işgal etmişti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.