Hizbullah işgalci İsrail'in askeri üssünü vurdu! Çok sayıda yaralı var

Maariv gazetesinin haberine göre, Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesine düzenlenen İHA saldırısında yaralananların sayısı 67'e yükseldi. Yaralananlar arasında dördünün durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Hizbullah'ın "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" bildirildi.

İsrail ordusundan İHA saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah'ın İsrail'deki askeri üsse düzenlediği dronlu saldırıda yaralı sayısı 67'ye yükseldi. Hizbuhlah, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırı, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek vermek ve Lübnan'ı ve halkını savunmak için gerçekleştirildi" dedi.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e düzenlediği dronlu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hizbullah, açıklamasında İsrail'in merkezindeki Binyamina bölgesinde bulunan Golani Tugayı kampına dronlu saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, "Saldırı, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek vermek ve Lübnan'ı ve halkını savunmak için gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada ise saldırıda "bir intihar dronu" kullanıldığını söyledi. Yetkili, "Direnişin kabiliyetleri hala güçlü ve İsrail'in arkasına ulaşabilecek kapasitede" dedi.

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