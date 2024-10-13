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Dünya

Hizbullah işgalci İsrail'in askeri üssünü vurdu! Çok sayıda yaralı var

Hizbullah işgalci İsrail'in Hayfa bölgesindeki bir askeri tesisine bomba yüklü İHA'larla saldırı düzenledi. Yaşanan patlamalarda 4'ü ağır 67 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

13 Ekim 2024 Pazar 20:56 - Güncelleme:
Hizbullah işgalci İsrail'in askeri üssünü vurdu! Çok sayıda yaralı var
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Maariv gazetesinin haberine göre, Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesine düzenlenen İHA saldırısında yaralananların sayısı 67'e yükseldi. Yaralananlar arasında dördünün durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Hizbullah'ın "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" bildirildi.

İsrail ordusundan İHA saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Hizbullah'ın İsrail'deki askeri üsse düzenlediği dronlu saldırıda yaralı sayısı 67'ye yükseldi. Hizbuhlah, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırı, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek vermek ve Lübnan'ı ve halkını savunmak için gerçekleştirildi" dedi.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e düzenlediği dronlu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hizbullah, açıklamasında İsrail'in merkezindeki Binyamina bölgesinde bulunan Golani Tugayı kampına dronlu saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, "Saldırı, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek vermek ve Lübnan'ı ve halkını savunmak için gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada ise saldırıda "bir intihar dronu" kullanıldığını söyledi. Yetkili, "Direnişin kabiliyetleri hala güçlü ve İsrail'in arkasına ulaşabilecek kapasitede" dedi.

HABERİN VİDEOSU

Ortak bir tutum takının

İsrail tankları BM üssüne girdi! 15 barış gücü askeri yaralandı
  • İHA saldırısı
  • Hayfa üssü
  • 67 yaralı

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