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Dünya

Hizbullah: İsrail, anlaşma yoluyla savaş alanında elde edemediklerini elde edebileceğine inandı

Hizbullah lideri Naim Kasım, “İsrail, anlaşma yoluyla savaş alanında elde edemediklerini elde edebileceğine inandı, ancak bu imkansız” dedi.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 18:54 - Güncelleme:
Hizbullah: İsrail, anlaşma yoluyla savaş alanında elde edemediklerini elde edebileceğine inandı
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Hizbullah lideri Naim Kasım, lider olarak atanmasının ardından üçüncü kez konuşma gerçekleştirdi. İsrail'in düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ofisi başkanı Muhammed Afif'in öldürülmesine İsrail'in başkenti Tel Aviv'i hedef alarak karşılık vereceklerini aktaran Kasım, İsrail'in Afif suikastı için "ağır bir bedel" ödemesi gerektiğini vurguladı.

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ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini incelediğini ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin arabuluculuğuyla cevabını sunduğunu aktaran Kasım, artık topun İsrail'de olduğunu söyledi. Hizbullah'ın ateşkes konusunda iki ilkeye bağlı olduğunu belirten Kasım, bunların çatışmaların tamamen durdurulması ve Lübnan'ın egemenliğinin korunması olduğunu açıkladı.

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"İSRAİL SAVAŞ ALANINDA ELDE EDEMEDİKLERİNİ ELDE EDEBİLECEĞİNE İNANDI"

Ateşkes görüşmelerinin devam etmesine izin verdiğini ve görüşmelerin sonuç verip vermeyeceğini takip ettiğini ifade eden Kasım, "İsrail, anlaşma yoluyla savaş alanında elde edemediklerini elde edebileceğine inandı, ancak bu imkansız" dedi.

İsrail ordusu ile uzun bir yıpratma savaşına girmeye devam edecek araçlara sahip olduklarının belirten Kasım, Hizbullah'ın bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu açıklayarak, "Düşman hedeflerine ulaşamadığında, biz kazanmışız demektir" dedi.

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Lübnan'daki siyasi çıkmaza da değinen Kasım, Hizbullah'ın diğer siyasi güçlerle işbirliği içinde hareket edeceğini ve ateşkes sağlandıktan sonra parlamento tarafından yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesi için katkıda bulunacağını ifade etti.

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