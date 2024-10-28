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Dünya

Hizbullah: İsrail askerlerini hedef aldık, ölenler var

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait araçları hedef aldıklarını ve çıkan çatışmalar sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 18:48 - Güncelleme:
Hizbullah: İsrail askerlerini hedef aldık, ölenler var
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila beldesi civarındaki Tel Nuhas'a doğru ilerleyen İsrail araçları ve askerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah mensupları ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki el-Vizzani beldesinin batısında bulunan el-Umra bölgesinde de grup halindeki İsrail askerlerinin çok sayıda füzeyle vurulduğu ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'nın batısında İsrail askeri üssünün de çok sayıda füzeyle hedef alındığı bildirildi.

- LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN İSRAİL'E 35 FÜZE FIRLATILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine ve Hayfa kentine 35 füzenin fırlatıldığı duyuruldu.

Füzelerin, Batı ve Yukarı Celile ile Hayfa Körfezi bölgelerine fırlatıldığı, bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İsrail ordusunun füzelerden bazılarına müdahale ettiği, bazılarının da açık alana düştüğü kaydedildi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 672 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 672 kişi öldü, 12 bin 468 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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