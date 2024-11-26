Hizbullah, İsrail birliklerini çok sayıda füzeyle vurdu

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki İsrail ordusuna ait 9 birliğin hedef alındığı ve gün içinde hedef alınan birliklerin sayısının 14'e çıktığı ifade edildi.

İŞGAL ALTINDAKİ GOLAN TEPELERİ

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait Raviye Üssü'nün çok sayıda füzeyle hedef alındığı belirtilen açıklamada, üste İsrail ordusunun 188. Tugayı'na Bağlı 71. Zırhlı Taburu'nun bulunduğu ve burada tanklar için mühimmat depolarının yer aldığı kaydedildi.

Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait El-Furan Kampı'nın füzelerle vurulduğu, İsrail kara kuvvetlerinin konuşlandığı kampın Suriye yönünde hazırlıkların artırılması için kurulduğu aktarıldı.

İSRAİL'İN KUZEYİ

İsrail ordusunun özel kuvvet birimlerinden biri Golani Tugayı'nın merkezi olan ve Akka kentinin de kuzeyinde yer alan Şeraga Üssü'nün çok sayıda füzeyle vurulduğu bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde Nehariye yerleşim yerinin yanı sıra Malikiye, Şumira, Avivim ve Meron yerleşimlerinde İsrail ordusuna mensup 5 birliğin füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

LÜBNAN'IN GÜNEYİ

Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesi ile Deyr Mimas yakınlarında 3 İsrail birliğinin füzelerle hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Lübnan'ın güneyindeki Beyyada kasabasından çekilmesi sırasında bir eve sığındığı ve bu birliğin hedef alındığı hatırlatıldı.

Şema beldesinde güdümlü füzeyle İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının vurulduğu belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.