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Dünya

Hizbullah: İsrail enkazların kaldırılmasına izin vermiyor

Hizbullah, Lübnan'da İsrail savaş uçaklarının, enkaz kaldırma ve yaralıları kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekiplerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Örgütün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyinde sivil hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların sonucunda bir sivil savunma görevlisinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

AA4 Ekim 2024 Cuma 14:02 - Güncelleme:
Hizbullah: İsrail enkazların kaldırılmasına izin vermiyor
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Hizbullah, dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinin İsrail ordusu tarafından hedef alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail uçakları, enkazı kaldırmak ve yaralıları kurtarmak için çalışan sivil savunma ekiplerine saldırılar düzenliyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in söz konusu saldırılarında bir sivil savunma mensubunun hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Lübnan hükümetine ve ilgili uluslararası kurumlara eylemi kınama çağrısı yapıldı.

İsrail, dün gece Beyrut'un güneyine yönelik 23 Eylül'den bu yana en şiddetli saldırılarından birini gerçekleştirmişti.

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1411 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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