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Dünya

Hizbullah, İsrail güçleri ve üslerini hedef aldığını açıkladı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde, İsrail askerlerini, İsrail kuzeyinde de 2 askeri üssü hedef aldığını duyurdu.

AA20 Ekim 2024 Pazar 20:21 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail güçleri ve üslerini hedef aldığını açıkladı
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Merkeba beldesinde çok sayıda füzeyle bir grup İsrail askerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Beria üssünde de askerlerin çok sayıda füzeyle vurulduğu aktarıldı.

Taberiye Gölünün batısındaki Şimşon Üssünün de çok sayıda füzeyle hedef alındığı, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine de füzelerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

- ⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 448 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 448 kişi öldü, 11 bin 472 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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