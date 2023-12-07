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Dünya

Hizbullah İsrail ordusunu hedef aldı: Lübnan sınırında gerilim sürüyor

Hizbullah, Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail ordusuna ait mevzileri ve askeri birlikleri hedef aldığını duyurdu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 00:23 - Güncelleme:
Hizbullah İsrail ordusunu hedef aldı: Lübnan sınırında gerilim sürüyor
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın Şeba ve Kefr Şube beldeleri karşısında yer alan İsrail'in Radar askeri noktasına uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ve hedefin isabetle vurulduğu" ifade edildi.

Ayrıca, İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri'nde Ruveyset el-Karn mevkisinin güdümlü roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah'ın Dahira, Hadeb el-Bustan beldelerini güdümlü füzelerle vurduğu belirtilen açıklamada, El-Malikiyye mevkisinin de "uygun silahla hedef alındığı" belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın İsrail ordusuna ait Cel Alem, Miytat Kışlası yakınındaki Kerm et-Tuffah ve Tel Şar bölgesindeki İsrail birliklerini "uygun silahlarla hedef aldığı ve isabetle vurduğu" ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'DAKİ BAZI BELDELERİ VURDU

Öte yandan, AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları (İHA), Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el-Cebel beldesinde bir evi hedef aldı. İsrail topçuları da Ferdis beldesinin merkezini vurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail topçularının Şahin ve El-Cebin beldelerinin çevrelerini hedef aldığı belirtildi.

Lübnan ordusu ise güneydeki Sehl Merciyun bölgesinde fırlatılmaya hazır bir dizi roket buldu ve bu roketleri İsrail'e fırlatılmadan söktü.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Lübnan'da 23 sivil ve İsrail'de 4 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda şu ana kadar 90 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü.

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