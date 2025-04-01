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Dünya

Hizbullah: İsrail saldırılarında 2 mensubumuz hayatını kaybetti

Hizbullah, işgalci İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda komutanlarından Hasan Ali Budary ve oğlu Ali Hasan Budayr'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AA1 Nisan 2025 Salı 17:37 - Güncelleme:
Hizbullah: İsrail saldırılarında 2 mensubumuz hayatını kaybetti
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu "komutanlarından Hasan Ali Budary" ve oğlu Ali Hasan Budayr'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyine düzenledikleri hava saldırısıyla bir Hizbullah unsurunun hedef alındığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneyinde bir binayı bombalaması sonucu biri kadın 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

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