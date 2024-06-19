İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2024 Çarşamba / 13 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6134
  • EURO
    35,0781
  • ALTIN
    2439.18
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah, İsrail savaş gemilerinin olduğu limana sızdı!
Dünya

Hizbullah, İsrail savaş gemilerinin olduğu limana sızdı!

İsrail basını, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgesine ve Hayfa Limanı'na kadar ulaşan, Hizbullah Hareketi tarafından görüntüleri yayınlanan insansız hava aracının (İHA) halkta paniğe yol açmasından endişe edildiği için düşürülmediğini ileri sürdü. Yedioth Ahronoth'a göre İsrail ordusu, son haftalarda Hizbullah'ın silahlı insansız hava araçlarıyla mücadelede karşılaşılan zorluklar sebebiyle hava savunma kabiliyetlerini geliştirmek için çalışıyor. Kayıtta, İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryalarıyla Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntüler yer alıyor. Görüntülere ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 08:08 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail savaş gemilerinin olduğu limana sızdı!
ABONE OL

İsrail medyası, İsrail ordusunun pazar günü yürüttüğü bir soruşturmanın ordunun kuzeydeki Hayfa şehrine sızan Hizbullah'a ait 3 İHA'yı izlediğini gösterdiğini iddia etti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesi Ynet'in adı açıklanmayan bir subaya dayandırdığı habere göre, ordunun ilk soruşturması, Hizbullah'ın İsrail'e doğru 3 silahsız İHA fırlattığını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin de onları takip ettiğini gösteriyor.

İsrailli subaya göre Hizbullah'a ait 3 İHA'dan 1'i düşürüldü, denize düştüğü tahmin edilen bir İHA radardan kayboldu, diğer İHA ise Hayfa şehrine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere sızdı.

İsrail ordusunun soruşturmasında, İHA'nın ordunun kontrolü altında olduğu iddia edildi.

Hayfa'ya sızmayı başaran İHA'nın silahsız ve görüntü amaçlı olduğu belirtilerek, halkta panik ve zarara yol açabileceği endişesiyle bu İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürülmediği ileri sürüldü.

Haberde, "Hizbullah'ın fırlattığı Hüdhüd 1 İHA'nın aslında Go Pro kamera taşıyan küçük bir uçak olduğu ve üzerinde uçaksavar silahı bulunmadığı" ifade edildi.

Yedioth Ahronoth'a göre İsrail ordusu, son haftalarda Hizbullah'ın silahlı insansız hava araçlarıyla mücadelede karşılaşılan zorluklar sebebiyle hava savunma kabiliyetlerini geliştirmek için çalışıyor.

Hizbullah Hareketi, dün resmi Telegram hesabından, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Hayfa kenti ve limanı ile kuzey bölgelerinin semalarına sızan İHA'nın çektiği görüntülere ilişkin bir video kaydı paylaşmıştı.

Videoda, İHA'nın Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan Hayfa Limanı'na kadar sorunsuz bir şekilde gidebildiği görülüyor.

Kayıtta, İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryalarıyla Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntüler yer alıyor.

Görüntülere ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.