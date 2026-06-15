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Dünya

Hizbullah İsrail tanklarını hurdaya çevirdi: Ateşkesi delen İsrail'i füze yağmuruyla tuttular

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ateşkesi ihlal ederek ilerlemeye çalışan bir İsrail birliğini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alarak geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 21:37 - Güncelleme:
Hizbullah İsrail tanklarını hurdaya çevirdi: Ateşkesi delen İsrail'i füze yağmuruyla tuttular
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait 1 buldozer ve 2 Merkava tankından oluşan bir birliğin, bugün saat 18.15'te Lübnan'ın güneyindeki Arnun-Kammaşe bölgesinden Kefertebnit beldesinin dış kesimlerindeki el-Maaber bölgesine doğru ilerlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ateşkes ihlaline karşılık Hizbullah unsurlarının söz konusu birliği güdümlü füzeler ve "Ababil" tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığı, saldırı sonucu İsrail güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

ABD-İRAN MUTABAKATI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Mutabakata ve ateşkese rağmen İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyinde insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi.

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