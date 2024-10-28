İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,293
  • EURO
    37,0073
  • ALTIN
    3013.39
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hizbullah, İsrail'de askeri üs vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Hizbullah, İsrail'de askeri üs vurdu: Ölü ve yaralılar var

Hizbullah, İsrail'de bir askeri üs ile 9 yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 07:19 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail'de askeri üs vurdu: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Hizbullah, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyindeki Zevulun askeri sanayi üssüne füzelerle, Akka'nın doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinde Hula, Hıllet Nayif ve Aytarun kasabaları ile sınırdaki El-Merc mevkisindeki İsrail askeri birliklerini füzeler, kamikaze İHA'lar ve topçu ateşiyle hedef aldığı aktarıldı. Saldırılarda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki 9 yerleşime saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 672'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 672'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 19 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 672'ye, yaralananların sayısının da 12 bin 468'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.