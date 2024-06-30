Hizbullah İsrail'e ait askeri araçları hedef aldı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan El-Mutille mevzisindeki casus ekipmanlarının, uygun silahlarla hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinde bir Merkava tankı ve bir askeri aracın güdümlü füzelerle tam isabet vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesinde bir ev ve dükkanı bombaladı, Lübnan sınırındaki Rub Selasin kasabasına topçu saldırıları düzenledi.

Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kela beldesine ağır top atışlarıya saldırı düzenlendiği, Beni Hayan ve Merkeba beldelerine düzenlenen bombalı saldırılar nedeniyle yangın çıktığı ifade edildi.