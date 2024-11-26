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Dünya

Hizbullah: İsrail'e ait askeri mevzileri hedef aldık

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kenti ile 4 İsrail askeri birliğini ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail'in askeri kamplarını hedef aldığını duyurdu.

AA26 Kasım 2024 Salı 19:36 - Güncelleme:
Hizbullah: İsrail'e ait askeri mevzileri hedef aldık
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kara kuvvetleri birliklerinin konuşlu bulunduğu İsrail ordusuna ait El-Furan Kampı'nın füzelerle vurulduğu belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye bölgesinin yanı sıra Nehariye'nin güneyindeki Shavei Zion yerleşiminde İsrail ordusuna ait piyade kuvvetlerinin eğitim kampının ve İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona yerleşiminin çok sayıda füzeyle hedef alındığı aktarıldı.

TANKLAR İÇİN MÜHİMMAT DEPOLARI YER ALIYOR

Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait Raviye Üssü'nün çok sayıda füzeyle hedef alındığı belirtilen açıklamada, üste İsrail ordusunun 188. Tugayı'na Bağlı 71. Zırhlı Taburu'nun bulunduğu ve burada tanklar için mühimmat depolarının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada Golan Tepeleri'ndeki Hermon Tugayı'na bağlı iki karargaha kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği ve hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesi ile İsrail'in kuzeyindeki Şumira, Avivim ve El-Menara yerleşimlerindeki 4 İsrail birliğinin de çok sayıda füzeyle hedef alındığı ifade edildi.

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