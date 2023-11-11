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Dünya

Hizbullah, İsrail'e karşı ilk kez Burkan ve Katyuşa füzeleri kullanmaya başladı

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı ilk kez insansız hava aracı (İHA) ile yarım ton patlayıcı içeren Burkan füzesi ile Katyuşa füzesi kullanmaya başladıklarını söyledi.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
Hizbullah, İsrail'e karşı ilk kez Burkan ve Katyuşa füzeleri kullanmaya başladı
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Nasrallah, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensupları için düzenlenen Beyrut'taki "Şehitler Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda özellikle son bir hafta içerisinde yeni gelişmelerin meydana geldiğini belirten Nasrallah, çatışmalarda ilk defa insansız hava aracı (İHA) ve yarım ton patlayıcı içeren "Burkan" adındaki füzelerin kullanıldığını ifade etti.

İHA ve Burkan füzesinin yanı sıra İsrail'e yönelik saldırılarda ilk olarak "katyuşa" füzelerinin de kullanılmaya başlandığını belirtti.

Nasrallah, "Güney (Lübnan) cephesi bir baskı cephesi olarak kalacaktır." dedi.

- ABD'NİN GAZZE'YE SALDIRILARI DURDURMALI

ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların sebebinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kaynaklandığını belirten Nasrallah, "Eğer ABD, Irak ve Suriye'de kendisine yönelik saldırıların sona ermesini istiyorsa, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmalılar. Sadece bu şekilde (ABD üslerine) saldırılar sona erer." ifadelerini kullandı.

Nasrallah, ABD'nin tehditlerine rağmen Irak, Yemen ve Lübnan'dan saldırıların durmadığını kaydetti.

- İRAN DESTEĞİ ARTIK BİR SIR DEĞİL

İran'ın kendilerine yönelik verdiği desteklere de değinen Nasrallah, "İran, askeri, mali ve diplomatik destek sağlıyor. Bu artık bir sır değil. Lübnan, Filistin ve diğer bölgelerde direniş güçlü ise bu İran'ın sağladığı mali, askeri ve diğer destekler sayesindedir." diye konuştu.

Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyindeki sınır üzerinde 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan'da 1'i gazeteci, 3'ü çocuk toplamda 14 sivil, İsrail'de 2 sivil öldü.

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