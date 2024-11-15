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Dünya

Hizbullah: İsrail'in Hermes 450 tipi İHA'sı düşürüldü

Hizbullah, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

AA15 Kasım 2024 Cuma 01:20 - Güncelleme:
Hizbullah: İsrail'in Hermes 450 tipi İHA'sı düşürüldü
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin konuşlandığı 9 noktanın hedef alındığı belirtildi.

Lübnan hava sahasında İsrail'e ait Hermes 450 tipi bir İHA'nın da düşürüldüğü ifade edildi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada da İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi İHA'ların düşürüldüğü ve İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 386 kişi öldü, 14 bin 417 kişi yaralandı.

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