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Dünya

Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist Lokman Slim öldürüldü

Hizbullah eleştirmeni olarak bilinen Lübnanlı aktivist Lokman Slim'in aracında vurularak, öldürüldüğü duyuruldu.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:43
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Lübnan medyası son dakika olarak duyurduğu haberinde, Hizbullah karşıtı olarak bilinen Lübnanlı aktivist Lokman Slim'in aracında vurularak, öldürüldüğünü duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist, yazar ve yayımcı Lokman Slim ülkenin güneyinde kiralık aracın içinde başından vurularak, ölü bulunduğunu aktardı.

Slim'in arkadaşı olduğu belirtilen Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi (AUB) Profesörü Makram Rabah yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Onu bulduk, görünüşe göre başından vurulmuş. Ve kiralık arabası Nabatiyeh bölgesinde bulundu" dedi.

Lübnanlı yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

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