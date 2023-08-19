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Dünya

Hizbullah lideri İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Lübnan'da görüşme gerçekleştirdi

Lübnan'da Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Şuşteri ile bölgedeki gelişmeler hakkında görüştü.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Hizbullah lideri İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Lübnan'da görüşme gerçekleştirdi
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Hizbullah Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Şuşteri ile "Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri gözden geçirdiği" belirtildi.

Görüşmede ele alınan konular ve görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Lübnan'da resmi ziyaretlerine dün başlayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Şuşteri, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.

  • Hasan Nasrallah
  • Mehdi Şuşteri
  • Lübnan İran ilişkileri

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