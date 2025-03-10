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Dünya

Hizbullah lideri Kasım, Nasrallah sonrasında Safiyyuddin'in öldürülmesinin ''sarsıcı'' olduğunu söyledi

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın ardından Haşim Safiyyuddin'in öldürülmesiyle 'sarsıcı' şekilde etkilendiklerini belirtti.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 08:14 - Güncelleme:
Hizbullah lideri Kasım, Nasrallah sonrasında Safiyyuddin'in öldürülmesinin ''sarsıcı'' olduğunu söyledi
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Hizbullah'a ait Al Manar televizyonunda röportajı yayımlanan Kasım, İsrail'in saldırıları sonrasında Hizbullah'ın "strateji değişikliğine" gittiği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Kasım, İsrail'in 27 Eylül 2024'te Nasrallah'a yönelik saldırısından günler sonra Safiyyuddin'in de İsrail'in bombalı saldırısıyla hayatını kaybetmesinin kendileri için "sarsıcı" olduğunu ifade etti.

Saldırılar sonrasında 10 günlük bir sürede toparlandıklarını söyleyen Kasım, "Güvenlik ihlali ve bazı aksaklıklar yaşadık. Ders çıkarmak ve sorumluları bulmak için soruşturma yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Kasım, Hizbullah'ın iki liderinin ölümü sonrasında aldıkları kararlara ilişkin, "Savaşın merkezine yönelik değişiklikler yaptık." dedi.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili durumun "belirsiz" olduğu değerlendirmesini yapan Kasım, bölgedeki gelişmelere "müdahil olmadıklarını" kaydetti.

Hizbullah lideri Nasrallah 27 Eylül'de Dahiye'de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybederken, Nasrallah'tan sonra Hizbullah Genel Sekreteri olması beklenen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'de İsrail saldırısının hedefi olmuştu.

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