Hizbullah lideri Nasrallah: Bizi kimse Suriye'den zorla çıkaramaz, kalmaya devam edeceğiz

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Çarşamba günü Beyrut’ta Muharrem’in 10. Gecesi vesilesiyle televizyonda bir konuşma yaptı

Esed rejiminin Hizbullah’ın varlığını gerekli gördüğü müddetçe Suriye’de kalacaklarını söyleyen Nasrallah, “Kimse bizi Suriye’den zorla çıkaramaz, bir sonraki açıklamaya kadar oradayız” ifadelerini kullandı. Türkiye-Rusya arasında imzalanan İdlib anlaşmasından sonra dahi Suriye'de kalacaklarına işaret eden Nasrallah, buna rağmen cephe hatlarında başlayacak sessizliğin ve kendilerine yönelik tehditlerin azalmasının Suriye'deki militan sayılarını doğal olarak etkileyeceğini söyledi.

Türkiye-Rusya arasında uzlaşmaya varılan İdlib mutabakatı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nasrallah, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Anlaşmayı Suriye’de siyasi çözüme doğru atılmış bir adım olarak gören Nasrallah, sözlerine şöyle devam etti:

“İdlib anlaşması doğru bir şekilde uygulanırsa, Suriye’nin bundan sonra büyük bir sakinliğe doğru evrileceğini ve somut olarak bir cephenin oluşmayacağını varsayabiliriz” diye konuştu.

Hizbullah lideri konuşmasında terör örgütü PKK/YPG de çağrıda bulundu. Nasrallah, ABD'nin örgütü terkedebileceğini bu nedenle ABD'ye güvenmemeleri gerektiğini ifade ederek, örgütün Esed rejiimi ile diyaloğa girmesini istedi.

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü, 2013 yılında dahil olduğu Suriye iç savaşında, 100 binlerce sivili katledip ve milyonlarca insanı mülteci konumuna düşüren Esed rejiminin saflarında yer alıyor.