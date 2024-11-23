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Dünya

Hizbullah: Lübnan'a sızmaya çalışan İsrail askerlerini püskürttük

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Mimas beldesinden ülkeye sızmaya çalışan İsrail askerlerini püskürttüklerini bildirdi.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 19:47 - Güncelleme:
Hizbullah: Lübnan'a sızmaya çalışan İsrail askerlerini püskürttük
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail birliklerinin Deyr Mimas'tan Lübnan'a sızmaya çalıştığının belirlendiği aktarıldı.

İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatışmalara girildiği ve söz konusu birliğin füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Yaşanan çatışmalarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 645 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirdi.

İsrail, Dahiye bölgesi başta olmak üzere başkent Beyrut'u da sık sık hava saldırıları ile hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 905'i kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 645 kişi öldü, 15 bin 355 kişi yaralandı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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