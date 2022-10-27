Hizbullah, Lübnan'ın İsrail'le imzaladığı anlaşmayı ''büyük bir zafer'' olarak nitelendirdi

Nasrallah, partisinin düzenlediği bir programa video-konferans aracılığı ile katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, İsrail ve Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan deniz sınırı anlaşmasına değinen Nasrallah, "Başından sonuna kadar müzakerelerle elde edilen netice Lübnan için büyük bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın askeri kanadı için "direniş" ifadesini kullanan Nasrallah, "Anlaşmanın yapılması, daha önce alınan teyakkuz ve istisnai tedbirlerin bitmesi demektir." diye konuştu.

Nasrallah, İsrail ile deniz sınırı anlaşması hakkında daha sonra detaylı açıklama yapacaklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Beyrut'ta, İsrail Başbakanı Yair Lapid de Kudüs'ten deniz sınırı anlaşmasını bugün imzalamıştı.

- İSRAİL İLE LÜBNAN'I ANLAŞMAYA GÖTÜREN ZORLU SÜREÇ



İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in, Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

Müzakerelerin hız kazanmasının yanı sıra Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri de eş zamanlı artmaya başlamıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 13 Ekim'de, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladıklarını açıklamıştı.