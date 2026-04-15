Hizbullah resmen duyurdu! Lübnan'da ateşkes için geri sayım

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinden beri güneydeki Kadmus, Mahmudiyye, Kalile, Ensariyye, Hırbet Duveyr, Mecedil ve Cibaa beldelerini hedef aldı.

Kadmus'taki saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ensariyye'deki saldırıda ise 5 kişi yaşamını yitirdi.

Cibaa'daki bir evi hedef alan saldırıda ise aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Hanin beldesinde bazı evleri yıkan İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesi çevresine ise topçu atışları düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu Beyrut-Sayda otoyolunda 2 araca hava saldırısı gerçekleştirdi.

İSRAİL ORDUSU: LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE KARADAN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 91. Tümen bünyesindeki askeri birliklerin Lübnan'ın güneyinde "ileri savunma hattını güçlendirmek için karadan saldırılara" devam ettiğini belirtti.

Kara saldırıları sırasında Hizbullah'a ait bazı silah ve mühimmatları ele geçirdiklerini öne süren Adraee, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah unsurları tarafından kullanılan bazı evlerin" hava destekli saldırılarla hedef alındığını iddia etti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 2 bin 167'ye yükseldi

Lübnan merkezli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Mayadeen kanalı, Lübnan'da 1 haftalık geçici ateşkes uygulanacağını iddia etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın, 8 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı hava saldırıları nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet edeceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, "Tüm BM üyesi ülkeler, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ciddi ihlallerine dair güvenilir kanıtlar olduğu sürece İsrail'e silah transferini askıya almalı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, dün başkent Beyrut'tan ülkenin güneyindeki Nakura beldesine giden rutin bir konvoyunu durdurduğunu ve barış gücü unsurlarının hareketini kısıtladığını bildirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmeye rağmen İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ABD'nin başkenti Washington'daki görüşmeye rağmen Lübnan'ın güneyindeki geniş bölgeye saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmesini istedi.

Lübnan'ın Sayda kentinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından inşa edilen Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, İsrail saldırılarında yaralananlar için en önemli tedavi merkezlerinden biri haline geldi.

İsrail Diaspora Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra bölge ülkelerine yönelik saldırılarını eleştiren dünyaca ünlü isimleri "antisemitizm listesine" ekleyerek hedef aldı.

İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmeye rağmen İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları devam ediyor.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Endonezya'nın aralarında bulunduğu 10 ülke, Lübnan'da insani yardım çalışanlarının korunması ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı: İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Ensariye beldesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Lübnan hükümetinin ülkede devlet otoritesini tesis etme çabalarına destek verdiklerini bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hizbullah, İsrail ordusuna ait hedeflere insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle en az 34 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.