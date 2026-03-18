  • Hizbullah saldırısında karaciğeri parçalandı: İşte soykırımcı bakanın oğlunun son fotoğrafı
Hizbullah saldırısında karaciğeri parçalandı: İşte soykırımcı bakanın oğlunun son fotoğrafı

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çatışmada şarapnel parçasıyla ağır yaralanan oğlu Benya Hebron'un hastane odasından fotoğrafını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Hebron'un karaciğerinin parçalandığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

IHA18 Mart 2026 Çarşamba 16:47
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, oğlunun Lübnan sınırındaki Hizbullah çatışmasında aldığı ağır yaranın ardından sessizliğini bozdu. Bakan, tedavisi devam eden oğlu Benya Hebron'un hastane odasından çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Saldırıda toplam 8 İsrail askerinin yaralandığı açıklanmıştı.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan'daki Hizbullah ile çatışma sırasında ağır yaralanan oğlunun hastaneden fotoğrafını paylaştı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda ağır yaralanan oğlu Benya Hebron'un hastanede tedavisi sürüyor. Smotrich, 6 Mart'ta yaralanan Hebron'un hastane odasından fotoğrafını paylaştı. Smotrich, oğlunun durumuna ilişkin detay vermedi.

İsrail medyası, 6 Mart'ta İsrail ordusunun Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışması sırasında Smotrich'in oğlunun yaralandığını aktarmıştı. Smotrich'in oğlunun şarapnel parçasıyla karnından ve sırtından yaralandığı, karaciğerinin parçalandığı belirtilmişti. Saldırıda Smotrich'in yanı sıra 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

İSRAİL MALİYE BAKANI SMOTRİCH'İN OĞLU LÜBNAN'DAKİ ÇATIŞMALARDA YARALANDI

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun Lübnan'da İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında yaralandığı açıklandı.

İsrail basını, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'a yönelik saldırıları sırasında aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun yaralandığını öne sürdü. Yerel medyada yer alan haberlerde Smotrich'in oğlunun sınır bölgelerindeki bir çatışma sırasında hafif yaralandığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, iddiaları doğrulayarak Smotrich'in oğlunun Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda yaralandığını söyledi.

